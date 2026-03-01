L'Equipe оценила игру Сафонова в матче «ПСЖ» с «Гавром»: «Провел вечер в роли наблюдателя»

Французская газета L'Equipe выставила оценку российскому голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову в матче с «Гавром» (1:0) в 24-м туре французской Лиги 1.

27-летний россиянин вышел в стартовом составе команды в восьмом матче подряд и сделал два сейва за игру. Он получил от L'Equipe оценку 6,0.

«Сафонов провел вечер в роли внимательного наблюдателя. Он совершил отличный сейв после удара Рассула Ндиайе в эпизоде с зафиксированным офсайдом, перехватил мяч вдали от ворот, и на этом все. Во втором тайме он сыграл решающую роль, отразив удар Исса Сумаре, а после эффектно вмешался в игру после прохода Яссина Кехта», — сказано в разборе действий Сафонова.

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В этом сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах, пропустил 12 мячей и пять раз отыграл на ноль.

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