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L'Equipe: Кавани сообщил руководству «ПСЖ», что покинет клуб

14:57
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Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани намерен покинуть команду после окончания сезона. Как сообщает L'Equipe, 32-летний уругваец уведомил о своем решении руководство парижского клуба. Контракт Кавани с «ПСЖ» истекает следующим летом, и продлевать его игрок не собирается.

Основными претендентами на Кавани являются мадридский «Атлетико» и «Фламенго». В Париже он стал терять игровое время. В «ПСЖ» Кавани играет с 2013 года, за это время он забил 195 голов в 284 матчах.

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