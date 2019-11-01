L'Equipe: Кавани сообщил руководству «ПСЖ», что покинет клуб

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани намерен покинуть команду после окончания сезона. Как сообщает L'Equipe, 32-летний уругваец уведомил о своем решении руководство парижского клуба. Контракт Кавани с «ПСЖ» истекает следующим летом, и продлевать его игрок не собирается.

Основными претендентами на Кавани являются мадридский «Атлетико» и «Фламенго». В Париже он стал терять игровое время. В «ПСЖ» Кавани играет с 2013 года, за это время он забил 195 голов в 284 матчах.