L'Equipe: хавбек «Монако» Головин может вернуться в Россию, им интересуется «Зенит»

Полузащитник «Монако» Александр Головин собирается вернуться в Россию до истечения контракта с монегасками, сообщает L'Equipe.

По данным источника, 28-летний россиянин сообщил одноклубникам о своей усталости и желании поискать что-то новое, прежде всего в России. Отмечается, что тоска вызвана недостатком игрового времени и травмами. По информации издания, Головиным интересуются в России, в первую очередь «Зенит».

Контракт хавбека с «Монако» действует до лета 2029 года. Головин играет за французский клуб с лета 2018, куда он перешел из ЦСКА.

В этом сезоне россиянин забил 3 мяча и сделал 1 голевой пас в 29 матчах. Всего за «Монако» на его счету 232 матча, 34 гола и 40 результативных передач.