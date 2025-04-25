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L'Equipe: хавбек «Монако» Головин может вернуться в Россию, им интересуется «Зенит»

Руслан Минаев
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Александр Головин.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Монако» Александр Головин собирается вернуться в Россию до истечения контракта с монегасками, сообщает L'Equipe.

По данным источника, 28-летний россиянин сообщил одноклубникам о своей усталости и желании поискать что-то новое, прежде всего в России. Отмечается, что тоска вызвана недостатком игрового времени и травмами. По информации издания, Головиным интересуются в России, в первую очередь «Зенит».

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Контракт хавбека с «Монако» действует до лета 2029 года. Головин играет за французский клуб с лета 2018, куда он перешел из ЦСКА.

В этом сезоне россиянин забил 3 мяча и сделал 1 голевой пас в 29 матчах. Всего за «Монако» на его счету 232 матча, 34 гола и 40 результативных передач.

Александр Головин
ФК Зенит
ФК Монако
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 ПСЖ 30 24 6 0 83-28 78
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 Марсель 30 17 4 9 62-42 55
3
 Монако 30 16 6 8 57-35 54
4
 Лилль 30 15 8 7 47-32 53
5
 Ницца 30 14 9 7 56-38 51
6
 Лион 30 15 6 9 58-41 51
7
 Страсбур 30 14 9 7 48-37 51
8
 Ланс 30 13 6 11 35-33 45
9
 Брест 30 13 5 12 48-49 44
10
 Ренн 30 12 2 16 45-40 38
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 Осер 30 10 8 12 41-45 38
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 Тулуза 30 9 7 14 38-39 34
13
 Реймс 30 8 8 14 32-42 32
14
 Нант 30 7 10 13 35-50 31
15
 Анже 30 8 6 16 29-48 30
16
 Гавр 30 8 3 19 33-64 27
17
 Сент-Этьен 29 6 6 17 31-68 24
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 Монпелье 29 4 3 22 22-69 15
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