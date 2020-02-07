L'Equipe: Головин входит в десятку самых высокооплачиваемых игроков «Монако»

Авторитетное французское издание L'Equipe опубликовало зарплаты игроков и тренеров клубов Лиги 1. «Монако» является второй командой лиги по средней месячной зарплате (220 тысяч евро), уступая лишь «ПСЖ» (820 тысяч евро).

Лидером монегасков является Виссам Бен Йеддер, получающий 650 тысяч евро в месяц, второе место занимает Сеск Фабрегас — 600 тысяч евро, а замыкает тройку Темуе Бакайоко — 450 тысяч евро.

Российский полузащитник Александр Головин зарабатывает 225 тысяч евро. Он явлется по этому показателю девятым игроком «Монако».