L'Equipe: Головин входит в десятку самых высокооплачиваемых игроков «Монако»
Авторитетное французское издание L'Equipe опубликовало зарплаты игроков и тренеров клубов Лиги 1. «Монако» является второй командой лиги по средней месячной зарплате (220 тысяч евро), уступая лишь «ПСЖ» (820 тысяч евро).
Лидером монегасков является Виссам Бен Йеддер, получающий 650 тысяч евро в месяц, второе место занимает Сеск Фабрегас — 600 тысяч евро, а замыкает тройку Темуе Бакайоко — 450 тысяч евро.
Российский полузащитник Александр Головин зарабатывает 225 тысяч евро. Он явлется по этому показателю девятым игроком «Монако».
?Les salaires mensuels bruts— MuneguInfo ?? (@muneguinfo) February 6, 2020
?Ben Yedder : 650 000 €
?Fabregas : 600 000 €
?Bakayoko : 450 000 €
Slimani : 380 000 €
Bald? : 310 000 €
Martins : 300 000 €
Glik : 290 000 €
Jovetic : 280 000 €
Golovin : 225 000 €
Silva : 220 000 €
Moreno : 280 000 €
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