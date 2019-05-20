L'Equipe: Головин в сборной лучших игроков 37-го тура чемпионата Франции

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин попал в сборную лучших футболистов 37-го тура чемпионата Франции по версии L'Equipe. 22-летний спортсмен забил гол и отдал голевую передачу в игре с "Амьеном" (2:0).

Список лучших игроков 37-го тура лиги 1 выглядит следующим образом: Коубек ("Ренн") – Сакай ("Марсель"), Керер ("ПСЖ"), Да Силва ("Ренн"), Коне ("Лилль") – Сансон ("Марсель"), Головин ("Монако"), Пепе ("Лилль"), Депай ("Лион"), Мбаппе ("ПСЖ") – Берич ("Сент-Этьен").

В текущем сезоне Головин провел 34 матча за "Монако", забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи.

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