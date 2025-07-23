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23 июля 2025, 15:43

L'Equipe: Головин отказал российским клубам и останется в «Монако»

Сергей Ярошенко
Александр Головин.
Фото Global Look Press

Полузащитник Александр Головин отказал российским клубам и останется в «Монако», сообщает L'Equipe.

По информации источника, футболист счастлив в команде и считает себя одним из ее лидеров. Несмотря на тяжелый сезон из-за травм, 29-летний россиянин хочет продолжить играть за «Монако».

В сезоне-2024/25 на счету хавбека 29 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

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Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 21:45 Марсель – Страсбур - : -
22.08 18:15 Ланс – Осер - : -
22.08 21:45 Ле Ман – Брест - : -
22.08 21:45 Ницца – Лорьян - : -
22.08 21:45 Тулуза – Лион - : -
22.08 21:45 Труа – Париж - : -
23.08 16:00 Анже – Лилль - : -
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23.08 21:45 ПСЖ – Ренн - : -
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