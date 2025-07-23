L'Equipe: Головин отказал российским клубам и останется в «Монако»

Полузащитник Александр Головин отказал российским клубам и останется в «Монако», сообщает L'Equipe.

По информации источника, футболист счастлив в команде и считает себя одним из ее лидеров. Несмотря на тяжелый сезон из-за травм, 29-летний россиянин хочет продолжить играть за «Монако».

В сезоне-2024/25 на счету хавбека 29 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 1 результативной передачей.