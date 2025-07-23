L'Equipe: Головин отказал российским клубам и останется в «Монако»
Полузащитник Александр Головин отказал российским клубам и останется в «Монако», сообщает L'Equipe.
По информации источника, футболист счастлив в команде и считает себя одним из ее лидеров. Несмотря на тяжелый сезон из-за травм, 29-летний россиянин хочет продолжить играть за «Монако».
В сезоне-2024/25 на счету хавбека 29 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 1 результативной передачей.
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|И
|В
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|П
|+/-
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1
|ПСЖ
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|0
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|0
|0-0
|0
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2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Париж
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ле Ман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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31 тур
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34 тур
|21.08
|21:45
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|18:15
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|21:45
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|21:45
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|21:45
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|21:45
|Труа – Париж
|- : -
|23.08
|16:00
|Анже – Лилль
|- : -
|23.08
|18:15
|Гавр – Монако
|- : -
|23.08
|21:45
|ПСЖ – Ренн
|- : -
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