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L'Equipe: чемпионат Франции-2019/20 не будет доигран

16:01
Эмблема лиги 1. Фото Twitter.com/Ligue1Conforama
Эмблема лиги 1. Фото Twitter.com/Ligue1Conforama

Чемпионат Франции-2019/20 не будет доигран, сообщает журналист L'Equipe Бертран Лятур.

— Сезон в лиге 1 и лиге 2 будет досрочно завершен, — сообщил у себя в Twitter Лятур. — Планируется, что сезон-2020/21 стартует в августе.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что правительство Франции не разрешает возобновить сезон-2019/20 с 11 мая — даты, когда в стране заканчивается режим самоизоляции.

Сезон-2019/20 приостановлен из-за пандемии коронавируса. По последним данным Worldometers, во Франции 165 842 зараженных коронавирусом. Зафиксировано 23 293 летальных исхода, выздоровели 45 313 человек.

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