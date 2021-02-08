Слуцкий оценил хет-трик Головина в ворота «Нима» и будущее хавбека в «Монако»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результативность российского хавбека «Монако» Александра Головина в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Нима» (4:3). 7 февраля 24-летний футболист забил три гола и сделал результативную передачу.

— Удивил вас вчера Головин?

— Нет. Я смотрел игру потом, не в прямом эфире. Мы с ним вечером разговаривали. Меня удивляло, что он до этого не выходил в старте. Хотя с первого выхода на замену я ждал его в старте, когда он забил сразу гол и отдал две голевые.

— О чем поговорили с ним?

— Мы с ним регулярно общаемся, ни о чем таком особенном. Он очень болезненно переносит периоды, когда не играет. Неважно, объективные причины или нет. У него была повышенная мотивация во вчерашней игре, чтобы вернуться в стартовый состав.

— Оцените его голы?

— Третий гол — это в какой-то степени случайность. Все пролетели мимо мяча после подачи, и он залетел в ворота. Наверное, второй гол самый красивый.

— Много говорят о его будущем. Ваше мнение?

— Не все зависит от него. У него были ситуации, что он качественно играл в «Монако», но команда плохо выглядела эти два сезона и у него не было возможности двигаться дальше. Очень сложно выделяться в команде, которая постоянно меняет тренеров и играет нестабильно. В этом году «Монако» железно в четверке и претендует на Лигу чемпионов. У Головина была длинная травма и не знаю, хватит ли матчей, чтобы проявить себя.

Куда двигаться из «Монако»? Только в большой клуб. И «Монако» тоже большой клуб, если честно. То, что они занимали 10-е места — такой период. Головин должен двигаться только в топ-12 клубов мира или играть дальше за «Монако». Если они попадут в Лигу чемпионов, то почему нет.

Головин играл за ЦСКА с 2014-го по 2018 год. Слуцкий тренировал красно-синих с 2009-го по 2016-й.

(Владислав Зимагулов)