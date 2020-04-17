Леонид Слуцкий: «У Головина в момент перехода в «Монако» был хоть какой-то уровень английского благодаря Counter-Strike»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий во время совместного эфира в Youtube «Спорт-Экспресса» со «Сколтехом» сравнил профессиональный спорт и киберспорт.

— Сложная ситуация. Если мы говорим про спорт, там задействуются физические качества, а их пять, — сказал Слуцкий. — В киберспорте вряд ли понадобится выносливость, сила, координация. Скорее мелкая моторика, быстрота соображения. Так что в этом смысле вряд ли можно говорить об этом как о виде спорта. Но понимаю, что это очень популярное явление. Раньше родители беспокоились, что дети много времени проводят за компьютером. Теперь же они могут ответить, что мечтают стать киберспортсменами. Думаю, это уважаемая и тяжелая деятельность, и без огромного объема занятий ты не сможешь стать профессионалом. Могу привести в пример Александра Головина, который уехал в «Монако». И у него есть хоть какой-то уровень английского, потому что он играл в Counter-Strike.