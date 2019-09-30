Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий отметил большой потенциал хавбека «Монако» Александра Головина. Специалист сказал, что поддерживает футболиста, игравшего у него в ЦСКА.

— Стараюсь помочь ему советом и поддержкой, потому что нелегко адаптироваться к молодому игроку из российской провинции, — цитирует L'Equipe Слуцкого. — Есть три основные проблемы: другой язык, менталитет и образ жизни. Еда, магазины, интернет — каждый шаг становится для молодого россиянина сложным. Но в «Монако» у него есть соотечественники, которые могут помочь ему и облегчить повседневную жизнь.

Это был сложный первый сезон для молодого россиянина, который хочет закрепиться в Западной Европе. Но он никогда не говорил, что сожалеет о своем решении. Он лучше понимает, что говорит Жардим, чувствует себя хорошо. Его производительность растет.

У него отличные физические способности и отличные технические качества. Он будет прогрессировать в тактике.

Для меня это игрок без слабых сторон. Часто у игрока есть выносливость, но нет скорости, игрок знает, как сделать проход, но не знает, как забить. У Головина есть все. Он всегда больше всех работает на команду, хорошо понимает игру.