Леонарду Жардим: «Я бы тоже хотел выигрывать матчи и набирать 80 очков, как в прошлом»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал последние неудачи команды в чемпионате Франции. Команда, за которую играет россиянин Александр Головин, набрала 3 очка в шести турах и занимает предпоследнее место в таблице.

— Ситуация такова, что команда не побеждает, — цитирует GFFN Жардима. — Фанаты хотят побед, тренер всегда находится на грани увольнения. Это нормально. Они имеют право раздражаться. Мы продолжаем работать над тем, чтобы добиться лучшего результата.

Я бы тоже хотел выигрывать матчи, набирать 80 очков, как мы это делали в прошлом. Это тяжелый момент, я знаю это.