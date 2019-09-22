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Леонарду Жардим: «Я бы тоже хотел выигрывать матчи и набирать 80 очков, как в прошлом»

12:53

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал последние неудачи команды в чемпионате Франции. Команда, за которую играет россиянин Александр Головин, набрала 3 очка в шести турах и занимает предпоследнее место в таблице.

— Ситуация такова, что команда не побеждает, — цитирует GFFN Жардима. — Фанаты хотят побед, тренер всегда находится на грани увольнения. Это нормально. Они имеют право раздражаться. Мы продолжаем работать над тем, чтобы добиться лучшего результата.

Я бы тоже хотел выигрывать матчи, набирать 80 очков, как мы это делали в прошлом. Это тяжелый момент, я знаю это.

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