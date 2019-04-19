Леонарду Жардим: "В последних матчах "ПСЖ" я увидел сильных игроков"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим поделился ожиданиями перед матчем 33-го тура чемпионата Франции против "ПСЖ"​, информирует официальный сайт монегасков. Встреча пройдет 21 апреля, начало – в 22.00 (мск).

Если парижане одержал победу над "Монако", то "ПСЖ" досрочно станет чемпионом лиги 1.

"ПСЖ" занимает первое место с 81 очком в турнирной таблице чемпионата Франции. "Монако" с 32 баллами располагается на 16-й строчке.

– Я посмотрел последние матчи "ПСЖ" и увидел сильных игроков. Несмотря на два последних поражения, они остаются очень сильным соперником. После этой встречи у нас останется пять матчей. Я хочу, чтобы мы продолжили добывать столь нужные очки в каждом матче, чтобы остаться в высшем дивизионе. Нужно стиснуть зубы и раздвинуть границы наших возможностей.

В Париже мы хотим сыграть в свой футбол и не собираемся менять привычных схем под конкретного соперника. Игроки отрабатывают игру в короткий пас, чтобы быть более эффективными в ситуациях с ограниченным пространством, – приводит слова Жардима пресс-служба "Монако".

Все о чемпионате Франции – здесь