Леонарду Жардим: «В «Монако» собраны мужчины с сильными качествами»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после победы над «Брестом» в 8-м туре чемпионата Франции (4:1) отметил, что доволен своими игроками. Пло его мнению, результат заслуженный.

— Это хороший вечер для нас, команда провела встречу на высоком уровне, у игроков было много возможностей забить второй гол, — цитирует пресс-служба клуба Жардима. — Во втором тайме удалось закрепить результат, думаю, что это заслуженная победа.

Когда речь заходит о давлении, то я могу сказать, что победы позволяют испытывать больше положительных эмоций, но мы продолжим работать, чтобы подготовиться к следующей игре. Уже в понедельник мы начнем подготовку к матчу с «Монпелье».

Откровенно говоря, в моей команде собраны мужчины с сильными качествами. Мне уже приходилось работать с некоторыми из них на более ранних этапах моей карьеры. Все выкладываются по полной. Я предпочитаю, чтобы давление распространялось только на меня, а не на игроков, тренерский штаб и руководство. Я знаю как действовать в такой ситуации, нужно уметь работать с этим.