Леонарду Жардим: «В «Монако» разочарованы ничьей, так как контролировали оба тайма»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал ничейный результат в матче 18-го тура чемпионата Франции против «Анже» (0:0).

— Нашей целью была победа, — цитирует португальского специалиста L'Equipe. — Мы разочарованы, так как контролировали оба тайма. «Анже» создавал себе возможности для контратак. Команда делала много пасов, не создавая моментов. Мы рисковали, чтобы победить. Я вносил изменения для этого.

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