Леонарду Жардим: «В матче с «Монпелье» у «Монако» не было команды»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал поражение от «Монпелье» (1:3) в матче 9-го тура чемпионата Франции.

— Я разочарован, потому что «Монако» не удалось сыграть в первом тайме с должным уровнем интенсивности и строгости, — цитирует Жардима l'Equipe. — У нас был контроль над мячом, но практически ничего не извлекли из этого. Было много потерь.

Когда играем против хороших команд и не можем вместе защищаться, усложняем себе задачу. Мы позволили «Монпелье» играть и наслаждаться этим. Наш вратарь делает два-три спасения, а в нападении наносим лишь один удар. В этом матче у нас не было команды и интенсивности, которая нужна всем в Лиге 1.

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