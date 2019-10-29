Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Франция

Леонарду Жардим: «В матче с «Марселем» проведу ротацию половины состава»

12:48
Теги:

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка лиги с «Марселем». В последней игре чемпионата Франции провансальцы обыграли монегасков со счетом 4:3.

— Мы уважаем этот турнир. Кубок лиги — хорошее соревнование для команд, не играющих в еврокубках, — цитирует A Bola Жардима. — А вот для участников еврокубков это тяжеловато. Я проведу ротацию половины состава. У нас много ценных игроков, сезон длинный, и я рассчитываю на всех футболистов. У нас есть разные решения. Думаю, нас ждет сбалансированный матч между двумя сильными командами.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир