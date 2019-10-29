Леонарду Жардим: «В матче с «Марселем» проведу ротацию половины состава»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка лиги с «Марселем». В последней игре чемпионата Франции провансальцы обыграли монегасков со счетом 4:3.

— Мы уважаем этот турнир. Кубок лиги — хорошее соревнование для команд, не играющих в еврокубках, — цитирует A Bola Жардима. — А вот для участников еврокубков это тяжеловато. Я проведу ротацию половины состава. У нас много ценных игроков, сезон длинный, и я рассчитываю на всех футболистов. У нас есть разные решения. Думаю, нас ждет сбалансированный матч между двумя сильными командами.