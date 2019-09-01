Леонарду Жардим: «Уважаю стратегии работы «Маонако», клуб превыше всего»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим перед матчем 4-го тура чемпионата Франции против «Страсбура» отметил, что главное — это игра команды. Также он считает, что самым главным является клуб и его стратегия развития.

— Когда я вернулся в «Монако», мне предельно просто объяснили, что цель — сохранить свое место в лиге 1, — цитирует пресс-служба клуба Жардима. — Сначала у нас была удачная серия, потом менее успешная. В клубе все работают для того, чтобы достичь поставленных задач.

Я уважаю стратегии работы клуба, клуб превыше всего. Стараюсь держать дисциплину и рабочий процесс. Выполняю свою тренерскую работу.

Самое главное — это игра. Я думаю, что «Страсбур» хорошо играет в родных стенах, они провели очень уверенную предсезонную подготовку. Все их игроки смогли поработать вместе 2 месяца, а команда провела 6-7 официальных матчей. Теперь они сосредоточатся на чемпионате. Мы также работаем над тем, чтобы одерживать победы и быть сильнее наших соперников.

Посмотрел последние пять матчей «Страсбура», они прибегли к ротации, чтобы игроки оставались свежими к предстоящим встречам. Стратегия их команды заключается в том, что они стараются иметь несколько вариантов, чтобы менять состав от матча к матчу.

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