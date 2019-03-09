Леонарду Жардим: "У "Бордо" будет особенный настрой на матч с "Монако" после смены тренера"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим ожидает, что у игроков будет "Бордо" особый настрой на матч 28-го тура чемпионата Франции, так как команду в пятницу возглавил Паулу Соуза.
– Цель остается прежней – набрать три очка, – цитирует пресс-служба клуба Жардима. – Мы должны позабыть про нашу серию и сосредоточиться на конкретном матче с "Бордо". Это команда, которая претерпела немало изменений в последнее время, поэтому нам нужно сосредоточиться и полностью выложиться в этой встрече.
У соперника будет особенный настрой после смены тренера. Когда один тренер сменяет другого, то игроки стараются проявить себя на поле, чтобы получить место в стартовом составе. Это дает команде положительный толчок. Нам нужно оставаться сосредоточенными и выйти на поле, с жаждой победить.
Дополнительная информация
https://www.asmonaco.com/ru/%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83-%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C/