Леонарду Жардим: "У "Бордо" будет особенный настрой на матч с "Монако" после смены тренера"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим ожидает, что у игроков будет "Бордо" особый настрой на матч 28-го тура чемпионата Франции, так как команду в пятницу возглавил Паулу Соуза​.

– Цель остается прежней – набрать три очка, – цитирует пресс-служба клуба Жардима. – Мы должны позабыть про нашу серию и сосредоточиться на конкретном матче с "Бордо". Это команда, которая претерпела немало изменений в последнее время, поэтому нам нужно сосредоточиться и полностью выложиться в этой встрече.

У соперника будет особенный настрой после смены тренера. Когда один тренер сменяет другого, то игроки стараются проявить себя на поле, чтобы получить место в стартовом составе. Это дает команде положительный толчок. Нам нужно оставаться сосредоточенными и выйти на поле, с жаждой победить.