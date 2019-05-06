Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим - о матче с "Сент-Этьеном" (2:3) в 35-м туре чемпионата Франции.

- Исход матча не решился только в моменте, когда Балло-Туре срезал мяч в свои ворота, несколькими минутами ранее у нас были шансы оградить себя от опасности, - цитирует специалиста официальный сайт клуба. - "Сент-Этьен" – команда, у которой собраны сильные игроки в полузащите. Во втором тайме было сложнее играть против соперника с высококлассными исполнителями. Первый тайм был насыщен борьбой, так как "Сент-Этьен" играет в зоне еврокубков, а мы стараемся сохранить свое место в лиге 1. Обе команды преследовали свои цели. Сложно принять такой исход, потому что у нас был шанс поставить точку в этой встрече, но мы отдали инициативу сопернику. Таков футбол, теперь нужно подумать о том, как заработать очки в следующих встречах.

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