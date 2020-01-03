Леонарду Жардим: «Решение «Монако» стало для меня неожиданностью»

Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим объяснил, почему он был вынужден покинуть клуб в этом сезоне.

— Сезон начался очень плохо. Мы сформировали команду только в конце августа и полностью пропустили полноценную предсезонную подготовку, — приводит слова Жардима L'Equipe. — Вот почему мы набрали всего два очка в первых четырех турах.

Но потом дела стали налаживаться. Именно поэтому решение клуба стало для меня неожиданностью. А если чего-то не удавалось добиться, то в этом была вина не только тренерского штаба. Если бы нам удалось подготовить команду в июне, сейчас «Монако» занимал бы второе или третье место в чемпионате Франции.

Да, до меня доносились определенные слухи. Но такого развития событий я не ожидал.