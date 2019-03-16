Леонарду Жардим: "Победа над "Лиллем" очень важна для "Монако", хотя ничья была бы более логичным результатом"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после победы над "Лиллем" в матче 29-го тура чемпионата Франции (1:0) отметил, что команда все еще находится в сложной ситуации. По его мнению, ничья была бы более логичным результатом.

- Победа над второй командой чемпионата очень важна, - цитирует L'Equipe Жардима. - Мы забили в конце, но вратарь "Лилля" также сделал два невероятных сейва после ударов Желсона Мартинша. Самое главное - это три очка и отношение команды. Мы были настоящей командой на поле - и в обороне, и в атаке.

Возможно, ничья была бы логичной, потому что "Лилль" доминировал в первом тайме, а у "Монако" было больше моментов во втором половине. Ничья уже была бы хорошим результатом для нас, но атаковать и стремиться к победе в нашем ДНК. Это важная победа, но мы все еще находимся в сложной ситуаци.