Леонарду Жардим: "Ожидания от игры Фалькао высоки"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим перед игрой с "Бордо" в 28-м туре чемпионата Франции рассказал о ротации в команде. Также он отметил игру форварда Радамеля Фалькао.
- Радамель Фалькао форвард и поэтому ожидания от его игры высоки, люди ждут, что он будет результативен , – цитирует пресс-служба клуба Жардима. – У него однозначно присутствуют лидерские качества и это мне нравится. Радамель всегда сосредоточен на игре, ведь он настоящий профессионал. Он всегда покидает тренировочную базу последним. Все хотят играть, но футбол это игра где на поле 11 игроков, а остальные должны быть готовы выйти на замену. Требуется постоянно держать себя в тонусе.
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