Леонарду Жардим: «Огюстен не бомбардир, но может помогать забивать»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим объяснил, почему нападающий Жан-Кевин Огюстен имеет мало игровой практики. По словам португальца, 22-летний экс-форвард «ПСЖ» уступает в результативности другим нападающим команды.

— В последних матчах он играл немного, — цитирует AFP Жардима. — Но это качественный игрок, сильный физически. Он хорошо борется, но он не бомбардир, как Бен Йеддер. С его комплекцией и подвижностью он может помогать забивать. И мы ждем от него этого.