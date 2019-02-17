Леонарду Жардим - о Вадиме Васильеве: "Это дружба длиной четыре с половиной года"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после победы над "Нантом" в матче 25-го тура чемпионата Франции (1:0) прокомментировал уход Вадима Васильева​ с поста вице-президента. В четверг функционер был отправлен в отставку владельцем монегасков Дмитрием Рыболовлевым.

– Все знали, какие у нас были отношения с Вадимом, – цитирует L'Equipe Жардима. – Это дружба длиной четыре с половиной года. Когда я ушел, мы остались друзьями. Сегодня он уходит. Но это ничего не меняет. С 2014 года и дня, когда я подписал контракт, я чувствую себя важным для клуба.