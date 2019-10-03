Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим встал на защиту хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

— Не нужно придавать такого значения твиту Силвы в адрес Менди! Они всего лишь пошутили, мы так шутим регулярно по телефону, — приводит слова Жардима O'Jogo.

Силва написал сообщение в Twitter, в котором сравнил своего одноклубника Бенджамена Менди с темнокожим маскотом сладостей «Конгитос», популярных в Испании и Португалии, что было расценено как проявление расизма. Португалец может быть дисквалифицирован на 6 матчей.

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