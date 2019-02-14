Леонарду Жардим – о травме Головина: "Думаю, что связки не затронуты"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим в преддверии игры 25-го тура лиги 1 с "Нантом" прокомментировал состояние российского полузащитника Александра Головина, который получил травму голеностопа в матче 24-го тура чемпионата Франции против "Монпелье"​ (2:2), сообщает официальный сайт монегасков.

– Александр провел медицинское тестирование в четверг утром на тренировке. Я все еще жду, чтобы узнать, как развивается его травма. Ему уже сделали укол в кость, но я думаю, что связки не затронуты. Мы будем внимательно следить за этой ситуацией. Сегодня он тренировался в специальном бондаже, – приводит слова Жардима пресс-служба "Монако".

Все о чемпионате Франции – здесь