Леонарду Жардим – о травме Головина: "Думаю, что связки не задеты"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим в преддверии игры 25-го тура лиги 1 с "Нантом" прокомментировал состояние российского полузащитника Александра Головина, который получил травму голеностопа в матче 24-го тура чемпионата Франции против "Монпелье"​ (2:2), сообщает официальный сайт монегасков.

– Александр провел медицинское тестирование в четверг утром на тренировке. Я все еще жду, чтобы узнать, как развивается его травма. Он получил удар по кости, но думаю, что связки не были задеты. Мы будем внимательно следить за этой ситуацией. Сегодня он тренировался в специальном бондаже, – приводит слова Жардима пресс-служба "Монако".

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