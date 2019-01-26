00:05 | Футбол — Франция

Леонарду Жардим: "Наша история с "Монако" начинается заново"

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Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим в своем Твиттере опубликовал заявление, адресованное болельщикам монегасков.

Напомним, что сегодня красно-белые объявил о возвращении на пост главного тренера Леонарду Жардима. Специалист подписал контракт на 2,5 года, к исполнению обязанностей он приступит в воскресенье. Но на завтрашней игре против "Дижона" монегасками будет руководить исполняющий обязанности главного тренера Франк Пасси.

Жардим возглавлял "Монако" с 2014 по 2018 год и был уволен в октябре из-за неудовлетворительных результатов. На место Жардима был назначен Тьерри Анри, для которого это был первый опыт самостоятельной работы. Накануне он был отстранен от работы с основной командой. 

– ...раньше, чем планировалось, наша история с "Монако" начинается заново. Болельщики, я рассчитываю на вашу поддержку, в том числе и на стадионе. Вместе мы сможем восстановить успех "Монако". Вперед, "Монако"! – написал Жардим в Твиттере.


 

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