Леонарду Жардим: «Мы убиваем молодых игроков»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим считает, что современная подготовка молодых игроков губительна для их здоровья. Его возмутила очередная травма 18-летнего Пьетро Пеллегри, который был куплен монегасками в январе 2018 года у «Дженоа», но практически не играл из-за травм.

— 16-летний ребенок — это не маленький взрослый. Мы должны понимать это, — цитирует A Bola Жардима. — Сейчас принято думать, что игрок в 15 или 16 лет ко всему готов. Но это не так. Зрелость костей и сухожилий наступает после 18-19 лет. Нужно осознавать это, поскольку это может разрушить жизнь молодых игроков. Мы их просто убиваем. И никто не несет ответственности. Может быть, если бы два-три года назад к Пьетро более внимательно относились, у него не было бы этих постоянных травм. Например, молодежь, покидающая «Монако», почти всегда готова играть и не получает травм.