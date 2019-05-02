Главный тренер "Монако"​ Леонарду Жардим после ничьей с "Ренном" в матче 34-го тура чемпионата Франции (1:1) отметил, что набранное очко важно в борьбе за сохранение прописки в высшем дивизионе.

- Мы смогли вернуться в игру и отыграть два мяча – это очень важно в битве за сохранение места в высшем дивизионе, которую мы ведем, - цитирует пресс-служба клуба Жардима. -Мы работали на победу, но сами же поставили себя в сложную ситуацию уже на десятой минуте матча. Отношение к игре было не на должном уровне. Нам удалось выровнять игру, владея мячом и, проявляя свое спокойствие. А еще мы были более результативны во втором тайме.

Сложности, которые мы испытывали в этом матче, можно объяснить тем, что битва за сохранение места в высшем дивизионе – это дополнительный стресс для игроков. Это особенная и непростая битва, и мало кому из наших игроков приходилось играть в таких условиях. Мы просто поддались панике в начале матча.

Мне необходимо оставаться спокойным и уверенным в своих силах, эта уверенность должна передаться игрокам. Я не витаю в облаках и всегда говорил, что "битва за выживание" продлится до последнего тура.

Что касается Фалькао – это очень опытный игрок. Он знает, что "Монако" не привык проводить сезоны в таком амплуа. Как и все в клубе – он недоволен текущим положением дел. Накопленный опыт делает его важным звеном в команде. Теперь нам нужно хорошо восстановиться, потому что в воскресенье нам предстоит сыграть еще один тяжелый матч.