Леонарду Жардим: "Монако" сейчас в той ситуации, когда просто нужно зарабатывать очки"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после матча 26-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (2:0) отметил, что команда провела качественную игру.

- Сегодня мы должны были победить, - приводит пресс-служба "Монако" слова Жардима. - Мы находимся в ситуации, которая требует от нас просто зарабатывать очки. Команда провела качественный матч, в нашей игре много положительного.

Мы играли под большим давлением, и во втором тайме контролировали ход игры. "Лион" мог забить, но и у нас были такие возможности. Спортивные результаты всегда разные, но качество игроков неизменно. Мы должны продолжать в том же духе.