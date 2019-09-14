Леонарду Жардим: «Монако» нужны очки»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями перед встречей 5-го тура чемпионата Франции с «Марселем». В активе команды Александра Головина лишь 2 очка.

— Мы хорошо поработали во время перерыва на матчи сборных, — цитирует официальный сайт клуба Жардима. — Игроки были очень сосредоточены. Остальные футболисты вернулись из сборных вчера, и мы начали готовиться к матчу два дня назад. Нам нужно набирать очки.

Это важный матч, у «Марселя» не сильно поменялась команда с прошлого года. Мы уважаем наших соперников, но делаем все, чтобы добиваться побед.

Это команда с большим опытом и игроками, привыкшими побеждать. У них не очень большой состав, но они показали свою реализацию в двух последних матчах с «Ниццей» и «Сент-Этьеном».

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