Леонарду Жардим: "Монако" нужны еще игроки"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после поражения от "Генгама" в 1/2 финала Кубка лиги отметил, что в команде могут появиться новички. Трансферное окно во Франции завершается в ночь с 31 января на 1 февраля. Этой зимой монегаски уже подписали Сеска Фабрегаса, Вильяма Венкера, Налдо, Желсона Мартинша и Фоде Балло-Туре.

- Может быть, еще будут трансферы, как на вход, так и на выход, - цитирует L'Equipe Жардима. - Попросил руководство сократить состав. Я не могу иметь десять игроков, которые будут играть, и еще 20, которые останутся недовольны отсутсвием игрового времени. Мы также должны усилить команду.

- Руководство сейчас вас больше слушает, чем до увольнения осенью?

- Руководство всегда говорит последнее слово. Я высказываю свое мнение, как обычно. На данный момент мы вместе хотим повысить качество команды. Мне нужны игроки, чтобы добавить конкуренцию.