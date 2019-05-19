Леонарду Жардим: "Монако" еще не сохранил место в лиге 1"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после матча с "Амьеном" (2:0) заявил, что команда еще не обезопасила себя от вылета.

- Этим вечером команда дала свой ответ на поле. Отношение к матчу было выше всяческих похвал, установка на игру была соблюдена. На сегодняшний день мы еще не сохранили свое место в лиге 1, в футболе может произойти все, что угодно. Нужно хорошо поработать на этой неделе и подготовиться к матчу с "Ниццей", - цитирует специалиста официальный сайт клуба. - Радамель Фалькао? —Это футболист, который всегда выкладывается на 100 процентов, он настоящий форвард. Игроки знают, что сезон еще не окончен. Нужно оставаться сосредоточенными и добиться нашей цели – остаться в лиге 1. Нас поддерживает много людей, именно поэтому мы сыграем как можно лучше в Ницце.

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