Леонарду Жардим: "Монако" должен набирать столько же очков, сколько и лидеры"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим перед матчем 26-го тура чемпионата Франции против "Лиона" заявил, что его команда должна набирать столько же очков, сколько и лидеры турнира. 44-летний специалист добавил, что хочет поддерживать соревновательный дух внутри коллектива.

- "Лион" - сильная команда. Всем известны их результаты против лучших команд мира, - приводит слова Жардима официальный сайт "Монако". - Нам нужно оставаться сосредоточенными, у нас достаточно мотивации, чтобы провести сильный матч. Мы хотим победить. Мы хотим показать, что способны покинуть "опасную" зону. Нам нужно набирать столько же очков, сколько набирают лучшие команды.

Я хочу видеть внутри команды соревновательный дух. Игроки должны использовать свои возможности. Они должны поддерживать себя в форме - это главное. Несмотря на то, что некоторые из них играют меньше других, им тоже представится возможность показать себя.

"Монако" занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка после 25 туров.

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