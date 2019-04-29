Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим поделился ожиданиями от матча 34-го тура чемпионата Франции против "Ренна", сообщает официальный сайт монегасков. Встреча пройдет 1 мая, начало – в 20.00 (мск).

"Монако" занимает 17-е место в турнирной таблице лиги 1 с 32 очками. "Ренн" с 43 баллами располагается на 11-й строчке.

– "Ренн" – очень серьезный соперник на своем поле. Они всегда очень мотивированы. "Монако" будет очень трудно отобрать очки у них. Нам необходимо усердно работать и с особой энергией закончить сезон, что позволит нам последовательно зарабатывать очки, – приводит слова Жардима пресс-служба "Монако".

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