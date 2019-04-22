Леонарду Жардим: "Матч с "ПСЖ" был достаточно равным, судьбу игры решил Мбаппе"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим - о матче с "ПСЖ" (1:3) в 33-м туре чемпионата Франции.

- Матч был достаточно равным. Кильян Мбаппе проявил свою эффективность на поле, он решил судьбу матча, - цитирует специалиста официальный сайт клуба. - Будущее? Оно заключается в следующих матчах, которые нам предстоит сыграть. Мы хотим сохранить свое место в лиге 1. Я не обеспокоен, потому что знаю, что борьба за спасение продлится до самого конца сезона. Главное - это не терять серьезный настрой и думать о предстоящих матчах. Чтобы остаться в чемпионате Франции, нам понадобится заработать шесть очков в последних пяти матчах.

В составе победителей хет-трик сделал Кильян Мбаппе. У гостей отличился Александр Головин.

Все о чемпионате Франции - здесь.