Леонарду Жардим: "Матч с "ПСЖ" был достаточно равным, судьбу игры решил Мбаппе"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим - о матче с "ПСЖ" (1:3) в 33-м туре чемпионата Франции.
- Матч был достаточно равным. Кильян Мбаппе проявил свою эффективность на поле, он решил судьбу матча, - цитирует специалиста официальный сайт клуба. - Будущее? Оно заключается в следующих матчах, которые нам предстоит сыграть. Мы хотим сохранить свое место в лиге 1. Я не обеспокоен, потому что знаю, что борьба за спасение продлится до самого конца сезона. Главное - это не терять серьезный настрой и думать о предстоящих матчах. Чтобы остаться в чемпионате Франции, нам понадобится заработать шесть очков в последних пяти матчах.
В составе победителей хет-трик сделал Кильян Мбаппе. У гостей отличился Александр Головин.
Все о чемпионате Франции - здесь.
Дополнительная информация
https://www.asmonaco.com/ru/%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83-%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5/