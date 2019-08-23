Леонарду Жардим: «Легче критиковать, чем находить решения»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим перед матчем 3-го тура чемпионата Франции против «Нима» признался, что привык к давлению со стороны критиков, сообщает официальный сайт монегасков.

Встреча «Монако» — «Ним» пройдет 25 августа.

«Думаю, что все здесь привыкли к давлению в футболе, — приводит слова Жардима пресс-служба монегасков. — Это все часть моей работы. Меня нельзя расшатать критикой. Легче критиковать, чем находить решения. Сегодня мы живем в мире, где все происходит очень быстро. Как только что-то пойдет не так, мы требуем изменений. Я здесь для того, чтобы защищать экс-игроков, которые участвовали в хороших результатах клуба в прошлом».

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