Леонарду Жардим: «Головину следует лучше реализовывать моменты»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим посетовал на плохую реализацию моментов у российского хавбека Александра Головина. В нынешнем сезоне россиянин отметился 3 голами в 12 играх чемпионата Франции, а также принял участие в одной игре Кубка лиги.

— Головин должен принимать больше самостоятельных решений, гораздо чаще брать на себя игру, больше забивать, — сказал Жардим. — Александру следует лучше реализовывать свои моменты. (Александр Бобров)