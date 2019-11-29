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Леонарду Жардим: «Головину следует лучше реализовывать моменты»

15:27
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Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим посетовал на плохую реализацию моментов у российского хавбека Александра Головина. В нынешнем сезоне россиянин отметился 3 голами в 12 играх чемпионата Франции, а также принял участие в одной игре Кубка лиги.

— Головин должен принимать больше самостоятельных решений, гораздо чаще брать на себя игру, больше забивать, — сказал Жардим. — Александру следует лучше реализовывать свои моменты. (Александр Бобров)

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