Леонарду Жардим: «Головин прогрессирует в тактическом плане»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал победу над «Дижоном» (1:0) в матче 12-го тура чемпионата Франции, а также отметил игру Александра Головина. На счету полузащитника гол.

— Мы провели правильный матч с точки зрения организации игры, — цитирует Жардима L'Equipe. — Команда заслужила победу. В футболе вы должны знать, как контролировать матч и быть эффективными. Мы не были эффективными.

Головин? Он прогрессирует в тактическом плане. Но мог сделать еще одну или две передачи.

Наша цель — вершина таблицы. Мы стартовали с большим разрывом, восстановим его. У нас другой состав по сравнению с прошлым годом. Уверен, что при должной работе команда займет одно из высших мест. Есть «Лилль», «Лион», «Марсель» и другие. Но мы будем работать для достижения наших целей.

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