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Леонарду Жардим: «Головин постепенно прибавляет. Им нужно дорожить»

06:50
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Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим уверен, что команда не впадет в эйфорию от победы над «Ниццей» в 7-м туре чемпионата Франции (3:1). Также он отметил игру российского полузащитника Александра Головина?, оформившего дубль и сделавшего голевую передачу.

24&nbsp;сентября. Монако. &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ницца&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1. Александр Головин: дубль плюс пас!Головин разорвал «Ниццу» в дерби Лазурного берега

— К сожалению, это не первый матч в сезоне, — цитирует пресс-служба клуба Жардима. — Команде удалось продемонстрировать сильную игру в этой встрече, игроки показали свою сплоченность и держались все 90 минут. Мне кажется, что мы контролировали ход встречи. Я рад за игроков. Нам удалось одержать первую победу, это очень важно. Мы знаем себе цену, мы команда, которая трудится. Мы не станем впадать в эйфорию и продолжим работать.

Головин перешел к нам из чемпионата, который отличается от Лиги 1. Он постепенно прибавляет в игре, и это имеет свою значимость для команды. Я также похвалил Бадиашиля за игру в этом матче. Я думаю, что у нас много сильных игроков в полузащите, среди них есть Тьемуэ, Фабрегас, Головин и Адриен. Ими нужно дорожить. Я очень рассчитываю на них.

Победы всегда очень мотивируют, и в футболе это правило работает. Победы в предсезонных играх не приносят очков. Мы все больше и больше контролируем ход матчей. Игроки продолжают развиваться, в субботней встрече нужно продолжить в том же духе.

Монако — Ницца

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Дополнительная информация

https://www.asmonaco.com/ru/%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83-%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%BC%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C/

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