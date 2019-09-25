Леонарду Жардим: «Головин постепенно прибавляет. Им нужно дорожить»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим уверен, что команда не впадет в эйфорию от победы над «Ниццей» в 7-м туре чемпионата Франции (3:1). Также он отметил игру российского полузащитника Александра Головина?, оформившего дубль и сделавшего голевую передачу.

— К сожалению, это не первый матч в сезоне, — цитирует пресс-служба клуба Жардима. — Команде удалось продемонстрировать сильную игру в этой встрече, игроки показали свою сплоченность и держались все 90 минут. Мне кажется, что мы контролировали ход встречи. Я рад за игроков. Нам удалось одержать первую победу, это очень важно. Мы знаем себе цену, мы команда, которая трудится. Мы не станем впадать в эйфорию и продолжим работать.

Головин перешел к нам из чемпионата, который отличается от Лиги 1. Он постепенно прибавляет в игре, и это имеет свою значимость для команды. Я также похвалил Бадиашиля за игру в этом матче. Я думаю, что у нас много сильных игроков в полузащите, среди них есть Тьемуэ, Фабрегас, Головин и Адриен. Ими нужно дорожить. Я очень рассчитываю на них.

Победы всегда очень мотивируют, и в футболе это правило работает. Победы в предсезонных играх не приносят очков. Мы все больше и больше контролируем ход матчей. Игроки продолжают развиваться, в субботней встрече нужно продолжить в том же духе.

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