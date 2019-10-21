Леонарду Жардим: «Без Головина, Желсона и Балло-Туре «Монако» добился результата. Это хорошая новость»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал победу над «Ренном» (3:2) в матче 10-го тура чемпионата Франции.

— Эта победа очень важна, потому что после поражения в матче с «Монпелье» мы должны были показать иную игру, — цитирует Жардима «Монако». — Этот успех позволяет нам обрести больше уверенности и улучшить свои позиции в турнирной таблице.

Мы вновь обрели положительный настрой, который позволил нам воспрянуть духом перед поражением в матче с «Монпелье». Это положительная победа, которая вытекала из хода игры.

Наши футболисты показали, что у них есть игровой запас. Без Головина, Желсона и Балло-Туре команда смогла добиться результата. Это очень хорошая новость для нас.

Если не брать в расчет предыдущий сезон, то «Монако» является командой, которая больше всех забивает в лиге 1. Это наша философия. Теперь нам нужно продолжить развиваться во всех аспектах оборонительной игры.

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