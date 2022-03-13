Леонардо заблокировал трансфер Камавинга в «ПСЖ» из-за агента игрока

Полузащитник Эдуардо Камавинга, который сейчас выступает за «Реал», мог оказаться в «ПСЖ», однако трансфер заблокировал спортивный директор парижан Леонардо, сообщает Foot Mercato.

Перспективный полузащитник был близок к переходу в «ПСЖ» из «Ренна» два года назад, однако Леонардо заблокировал сделку, поскольку ему не понравился агент игрока.

Летом 2021 года Камавинга стал игроком «Реала». Трансфер обошелся мадридскому клубу в 31 миллион евро.

В текущем сезоне 19-летний француз провел 32 матча за «сливочных» во всех турнирах, забив 2 гола. Контракт хавбека с «Реалом» рассчитан до 2027 года.