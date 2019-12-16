Леонардо: «Я вижу желание Неймара быть полезным команде»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо похвалил нападающего команды Неймара. По его словам, в последних матчах форвард стал выкладываться по максимуму.

— Думаю, что Неймар прикладывает много усилий, — цитирует AFP Леонардо. — Он очень старается и сосредоточен. Система сама заставляет его прилагать массу усилий, и он делает это. Как Мбаппе, Икарди, Ди Мария, Кавани или Сарабия. Неймао выглядит хорошо на общем фоне. Еще многое предстоит сделать, но я вижу его желание быть полезным команде.