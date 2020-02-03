Леонардо провел встречу с Мбаппе и Тухелем

«ПСЖ» пытается разрешить конфликтную ситуацию между нападающим Кильяном Мбаппе и главным тренером Томасом Тухелем. Спортивный директор клуба Леонардо провел встречу с игроком и тренером, сообщает Le Parisien.

Мбаппе раздражает то, что его всегда заменяют первым, в то время как нападающий Неймар или полузащитник Анхель Ди Мария остаются на поле. В этом сезоне француза 5 раз заменяли в матчах Лиги 1 — чаще всех среди атакующих игроков «ПСЖ».

В СМИ уже неоднократно сообщалось об интересе «Реала» к Мбаппе. По информации ряда источников 21-летний чемпион мира может переехать в Испанию уже летом.

В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 25 матчей, забил 22 мяча и сделал 3 передачи.