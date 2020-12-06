Леонардо прокомментировал слова Неймара о возможном переходе Месси в «ПСЖ»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о возможном переходе нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в парижский клуб.

3 декабря полузащитник «ПСЖ» Неймар заявил, что хотел бы играть вместе с Месси в одной команде.

— Это нормально, что Неймар так сказал журналисту, ему пришлось говорить о Месси.

Мы должны уважать других. Месси — игрок «Барселоны». Нам не нравится, когда кто-то говорит о наших футболистах, — цитирует Леонардо Goal. — Поэтому мы не трогаем чужих игроков. Сейчас не время думать о трансферах.

Мы довольны составом, который у нас есть сейчас. Мы думаем о нашем сезоне и о завершении первой части, которая была очень сложной.

Мы должны сосредоточиться на наших целях: пройти в 1/8 Лиги Чемпионов и не попадать в сложную ситуацию в Лиге 1.

Неймар и Месси выступали вместе в «Барселоне» с 2013 по 2017 год. Летом 2021 года у аргентинца истекает срок контракта с каталонским клубом.