Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о работе главного тренера команды Маурисио Почеттино.

«Почеттино — один из лучших тренеров мира, — приводит слова Леонардо Mundo Deportivo. — Можно сказать, что команда играет не очень хорошо, но это не означает, что Маурисио ничего не понимает. Мы лидируем в чемпионате с отрывом в 10 очков и находимся в процессе совершенствования».

49-летний специалист стал главным тренером парижского клуба 2 января 2021 года. Под его руководством парижане стали обладателями Кубка и Суперкубка Франции.

После 12 туров чемпионата Испании «ПСЖ» набрал 31 очко и расположился на первом месте в турнирной таблице.