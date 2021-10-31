Леонардо: «Почеттино — один из лучших тренеров мира»
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о работе главного тренера команды Маурисио Почеттино.
«Почеттино — один из лучших тренеров мира, — приводит слова Леонардо Mundo Deportivo. — Можно сказать, что команда играет не очень хорошо, но это не означает, что Маурисио ничего не понимает. Мы лидируем в чемпионате с отрывом в 10 очков и находимся в процессе совершенствования».
49-летний специалист стал главным тренером парижского клуба 2 января 2021 года. Под его руководством парижане стали обладателями Кубка и Суперкубка Франции.
После 12 туров чемпионата Испании «ПСЖ» набрал 31 очко и расположился на первом месте в турнирной таблице.
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Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/ligue-1/20211030/1001706535/leonardo-ramos-sabiamos-tenia-problema.html
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