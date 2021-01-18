Леонардо: «Не думаю, что отставка была для Тухеля сюрпризом»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался об уходе Томаса Тухеля с поста главного тренера.

Ранее сообщалось, что 47-летний специалист покинул парижский клуб из-за конфликта с Леонардо.

«Обе стороны понимали, что продлить контракт по окончании сезона будет сложно. Поэтому мы решили предвосхитить события. Не думаю, что это было сюрпризом для Тухеля. Мы с ним обсуждали ранее эту ситуацию. Возможно, он перестал меня понимать», — цитирует Леонардо France Football.

Тухель покинул «ПСЖ» в конце декабря 2020 года. Его место занял Маурисио Покеттино. Парижане после 20 туров лиги 1 занимают 1-е место в турнирной таблице.