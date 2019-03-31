Ленар в финале Кубка лиги повторил легендарный пенальти Зидана

Полузащитник "Страсбура" Димитри Ленар в финале Кубка лиги против "Генгама" в серии послематчевых пенальти исполнил удар в стиле Паненки. Свою попытку хавбек реализовал, а команда выиграла серию со счетом 4:1.
После игры Ленар признался, что хотел повторить пенальти Зинедина Зидана из финала ЧМ-2006 против Италии.
- Моим кумиром был Зинедин Зидан. Он сделал это в финале чемпионата мира. Я всегда говорил, что сделаю это однажды! - заявил Ленар в эфире Canal+.
In awe of this panenka from Dimitri Liénard 😍#RCSAEAG– Taz (@TazPhalora) 30 марта 2019 г.
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