Ленар в финале Кубка лиги повторил легендарный пенальти Зидана

Полузащитник "Страсбура" Димитри Ленар в финале Кубка лиги против "Генгама" в серии послематчевых пенальти исполнил удар в стиле Паненки. Свою попытку хавбек реализовал, а команда выиграла серию со счетом 4:1.

После игры Ленар признался, что хотел повторить пенальти Зинедина Зидана из финала ЧМ-2006 против Италии.

- Моим кумиром был Зинедин Зидан. Он сделал это в финале чемпионата мира. Я всегда говорил, что сделаю это однажды! - заявил Ленар в эфире Canal+.