Полузащитник «Саутгемптона» Марио Лемина близок к переходу в «Монако». Французский клуб договорился об аренде 25-летнего игрока с обязательством последующего выкупа, утверждает RMC.

Этим летом за футболистом также следили «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Однако английские клубы не вступили в официальные переговоры.

Лемина выступает за «Саутгемптон» с 2017 года. В прошедшем сезоне в чемпионате Англии он провел 21 матч, забил 1 гол и сделал одну результативную передачу.